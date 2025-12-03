Хегсет объявил о запуске программы на $1 млрд по закупке дронов-камикадзе

По словам главы Пентагона, на эти средства купят сотни-тысяч БПЛА

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Военное министерство США запускает программу на $1 млрд по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года. Об этом объявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Доминирование дронов" - это программа на $1 млрд, которая <...> специально разработана на основе новой концепции закупок военного министерства, устойчивого спроса на расширение военно-промышленного комплекса США, занимающегося производством дронов, за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний", - рассказал глава ведомства. Пентагон разместил видеозапись его в X.

"Доминирование дронов" будет решать две задачи: снижать затраты и наращивать потенциал. В 2026 году мы поставим нашим войскам десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году - сотни тысяч", - добавил министр.

По его словам, американское федеральное правительство "инвестирует в производство недорогих беспилотников, которые доказали свою эффективность". "Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за $2 млн, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников", - сказал глава Пентагона.

Как ожидается, министерство планирует заказать в течение двух лет примерно 340 тыс. беспилотников: 30 тыс. дронов будут готовы к июлю 2026 года, еще более 200 тыс. дронов - к январю 2028 года. Согласно планам Хегсета, количество закупаемых дронов в каждой партии должно постепенно увеличиваться, а цена за один беспилотник будет снижаться с $5 тыс. до прогнозируемых $2,3 тыс.