Премьер Бельгии предупредил о "вечных последствиях" изъятия активов России

Барт Де Вевер считает, что в качестве ответных мер Москва может лишить Брюссель доступа к бельгийским заводам на территории России, а также изъять западные активы

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © Omer Messinger/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия дала понять Бельгии, что та будет "вечно" ощущать последствия в случае изъятия Евросоюзом замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Читайте также

Когда очень хочется украсть: ЕС против США и собственных членов в войне за деньги РФ

"Кто верит в то, что [президент России Владимир] Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что Бельгия и я, в частности, будем "вечно" ощущать последствия этого", - сказал премьер в интервью газете La Libre.

Де Вевер считает, что в качестве ответных мер Москва может лишить Брюссель доступа к бельгийским заводам на территории России, а также изъять западные активы. В частности, бельгийский депозитарий Euroclear имеет в России активы на сумму 16 млрд евро, указал премьер-министр. Он выразил сожаление, что другие европейские страны, за исключением Германии, не готовы взять на себя часть рисков, которые возникнут в случае экспроприации российских активов. "Без взятия на себя части рисков [другими странами ЕС], я сделаю все, чтобы [и дальше] блокировать это решение. Все, что в моих силах", - сказал Де Вевер.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС 18-19 декабря, а Еврокомиссия (ЕК) получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах. Как сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя, ЕК 3 декабря представит юридические предложения по экспроприации активов РФ.

Ранее Еврокомиссия оценила потребности Киева во внешней военной и финансовой помощи в €13,7 млрд в 2026-2027 гг. С этой целью ЕК еще в октябре предложила экспроприировать €140 млрд из почти €210 млрд суверенных активов российского ЦБ, блокированных в Европе. На эти деньги ЕК предлагает выделить репарационный кредит, который Киев якобы должен вернуть, если получит репарации от России.