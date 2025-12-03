Xinhua: запуск ракеты ZQ-3 прошел успешно, но посадить ее не удалось

Пуск состоялся 3 декабря со стартовой площадки пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Тестовый запуск модифицированной китайской ракеты-носителя ZQ-3 прошел успешно, однако осуществить ее мягкую посадку на платформу не удалось из-за возгорания. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Пуск состоялся 3 декабря со стартовой площадки пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. Ракета-носитель успешно выполнила полетную программу, вторая ступень ракеты вышла на заданную орбиту.

В ходе миссии также проводилась проверка возможности возврата первой ступени ракеты. Однако в процессе произошло возгорание, в результате чего не удалось осуществить мягкую посадку на площадку. Испытание по возврату завершилось неудачей. Конкретные причины в настоящее время анализируются и выясняются, передает агентство.

Ракета ZQ-3 c кислородно-метановым двигателем разработана частной компанией LandSpace. Она имеет двухступенчатую компоновку с одним стержнем. Диаметр корпуса первой и второй ступени составляет 4,5 м, диаметр головного обтекателя - 5,2 м, общая длина ракеты - 66,1 м.