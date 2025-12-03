Госдеп аннулировал визы руководителей мексиканской авиакомпании за помощь мигрантам

По информации телеканала Fox News, американское внешнеполитическое ведомство отозвало визы и ввело запрет на въезд в США для шести лиц и членов их семей

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США аннулировал визы шести представителей руководства мексиканской авиакомпании, которые, по версии Вашингтона, помогали нелегальным мигрантам из стран Латинской Америки попасть в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, американское внешнеполитическое ведомство отозвало визы и ввело запрет на въезд в США для шести лиц и членов их семей. Американские власти утверждают, что они сотрудничали с контрабандистскими сетями для координации перевозок и создания поддельных документов для нелегальных мигрантов, в том числе несовершеннолетних, из стран Карибского бассейна и других регионов.

По словам представителя Госдепа, упомянутые лица "активно поддерживали операции по облегчению перемещения нелегальных мигрантов, в том числе несовершеннолетних", организуя поездки, которые в итоге приводили к незаконному пересечению американской границы.

Госдепартамент США в 2025 году аннулировал порядка 80 тыс. неиммиграционных виз.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в этом году в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский лидер неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.