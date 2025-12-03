Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал тайваньский вопрос первой красной линией в китайско-американских отношениях

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Тайваньский вопрос - ядро коренных интересов Китая и первая красная линия в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - напомнил дипломат.

В ведомстве подчеркнули, что в Совместном коммюнике об установлении дипотношений США обязались поддерживать с Тайванем только неофициальные культурные и коммерческие связи. Пекин призвал Вашингтон "действовать с крайней осторожностью", прекратить официальные контакты с Тайбэем и не посылать ложных сигналов сепаратистским силам.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.