Глава МИД Канады намерена обсудить с Рубио детали мирных переговоров по Украине

Анита Ананд также заверила, что Оттава и ее европейские союзники готовы сделать все возможное, чтобы поддержать усилия по заключению мира, прекращения огня и в дальнейшем - восстановления Украины

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд намерена в ближайшее время обсудить с госсекретарем США Марко Рубио подробности мирных переговоров Вашингтона и Москвы по Украине. Об этом она сообщила журналистам перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы продолжаем получать обновления [о ходе мирных переговоров по Украине между Москвой и Вашингтоном], и я рассчитываю поговорить об этом с госсекретарем Рубио", - сказала Ананд.

Глава канадского МИД также заверила, что Оттава и ее европейские союзники готовы сделать все возможное, чтобы "поддержать усилия по заключению мира, потенциального прекращения огня и в дальнейшем - восстановления Украины".

2 декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Ключевая тема - урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.