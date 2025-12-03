МИД КНР осудил использование замороженных активов РФ для финансирования Украины

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь призвал все стороны способствовать политическому урегулированию кризиса

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право, и считает, что использование замороженных активов не способствует решению украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, комментируя планы Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от активов РФ.

"Нарушение международных норм и введение односторонних санкций лишь усложняют ситуацию. Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот", - отметил дипломат.

Ранее Еврокомиссия оценила потребности Киева во внешней военной и финансовой помощи в €13,7 млрд в 2026-2027 гг. С этой целью ЕК еще в октябре предложила экспроприировать €140 млрд из почти €210 млрд суверенных активов российского ЦБ, блокированных в Европе. На эти деньги ЕК предлагает выделить "репарационный кредит", который Киев якобы должен вернуть, если получит репарации от России.

В октябре посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России, по какой бы схеме она ни происходила, станет воровством. Посол предупредил, что ответ Москвы "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".