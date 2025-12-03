Axios: Трамп призвал Нетаньяху воздержаться от эскалации против Сирии

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 1 декабря призвал последнего воздержаться от военной эскалации в отношении Сирии и не провоцировать нынешнее руководство страны. Об этом со ссылкой на американские и израильские источники сообщил портал Axios.

По данным портала, Трамп попытался убедить Нетаньяху в том, что новые сирийские власти конструктивно настроены на дальнейший диалог с Израилем. Поспешные военные действия со стороны еврейского государства могут изменить эту ситуацию и ожесточить позицию Сирии. Отмечается, что после разговора с Трампом Нетаньяху смягчил свою позицию как минимум на словах.

Кроме того, как указывает Axios, президент США призвал Нетаньяху к большей приверженности основным принципам урегулирования конфликта в секторе Газа. В том числе речь идет о том, чтобы позволить вооруженным сторонникам радикального палестинского движения ХАМАС, остающимся на подконтрольной Израилю территории анклава, сдаться.

Ранее Axios сообщал со ссылкой на источники в Белом доме, что США обеспокоены продолжающимися периодическими ударами израильской армии по территории Сирии. 28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан. Отмечалось, что на его территорию проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. По данным телеканала Syria TV, удары привели к гибели более 20 человек. Израильская армия со своей стороны отметила, что ее действия носили ответный характер, поскольку перед этим ее подразделение подверглось атаке со стороны группировки, связанной с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Израиль ввел свои войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон в декабре 2024 года после смены власти в Дамаске. Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу. 17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 года.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик.