Syria TV: военные Израиля провели рейд в сирийской Эль-Кунейтре

Израильские солдаты вторглись на территорию населенного пункта Уфания и ворвались с обыском в один из местных домов

БЕЙРУТ, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Израиля провели рейд в провинции Эль-Кунейтра, расположенной на юго-западе Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его сведениям, военные вторглись на территорию населенного пункта Уфания и ворвались с обыском в один из местных домов.

Кроме того, согласно данным канала, ночью в небе над сирийской провинцией Дамаск в районе поселка Бейт-Джан были замечены израильские вертолеты.

28 ноября сирийские СМИ информировали о нанесении израильской армией авиа- и артиллерийских ударов по поселку Бейт-Джан, в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли, еще не менее 25, в том числе женщины и дети, получили ранения различной степени тяжести. Сообщалось, что в населенный пункт также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно информации Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по данным телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик, в частности из-за требования Израиля предоставить ему прямой гуманитарный коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, которая является местом компактного проживания друзов.