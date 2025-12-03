Израиль в ближайшие дни откроет КПП для выезда жителей Газы в Египет

Это будет сделано в соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием израильского политического руководства

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом в ближайшие дни будет открыт для выезда жителей анклава на египетскую территорию. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

"В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием [израильского] политического руководства, погранпереход "Рафах" в ближайшие дни будет открыт исключительно для выезда местных жителей из сектора Газа в Египет", - заявили в COGAT.