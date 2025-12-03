В Белоруссии приговорили экс-бойца "полка Калиновского" к 13 годам тюрьмы

Как установлено в ходе судебного следствия, Василий Веремейчик с марта по конец июня 2022 года входил в состав полка Калиновского и занимал различные руководящие должности в одном из его подразделений - батальоне "Волат"

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший участник так называемого полка Калиновского, признанного в Белоруссии террористической организацией, Василий Веремейчик получил 13 лет лишения свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор - Веремейчику, который в рамках выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве активно помогал в установлении причастных к деятельности преступной организации, по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - проинформировала пресс-служба. По данным ведомства, этим же приговором к лишению свободы осужден член этой организации Василий Гречихо за участие в вооруженном конфликте "без уполномочия государства своей гражданской принадлежности".

Как установлено в ходе судебного следствия, Веремейчик с марта по конец июня 2022 года входил в состав полка Калиновского и занимал различные руководящие должности в одном из его подразделений - батальоне "Волат". Он "без уполномочия государства своей гражданской принадлежности" принимал участие в военном конфликте и военных действиях на территории Украины, а также вербовал других граждан для такого участия. Впоследствии Веремейчик оказывал содействие экстремистской деятельности и вошел в состав экстремистских формирований "Координационный совет" (III созыва) и "Блок Прокопьева-Егорова". Он стал участником заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В Генпрокуратуре сообщили, что Веремейчик неоднократно высказывал угрозы физическим насилием и оскорбления, в том числе в сети Интернет, в адрес должностных лиц органов прокуратуры, внутренних дел и судей, а также публично оскорблял президента Республики Беларусь.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву. Через некоторое время литовские власти признали, что он представляет для Литвы угрозу национальной безопасности. Веремейчику пришлось выехать во Вьетнам, откуда он был экстрадирован в Белоруссию, где подвергнут аресту. После экстрадиции Веремейчик в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" рассказал о ставших ему известными планах вооруженного вторжения в республику с территории Украины.