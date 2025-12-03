ТАСС: Фидан обсудил с Рютте перспективы урегулирования на Украине и Черное море

Глава МИД Турции и генсек НАТО также остановились на подготовке к саммиту НАТО в Анкаре в июле 2026 года

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте переговорный процесс по урегулированию на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, отметив, что встреча Фидана и Рютте прошла на полях заседания глав МИД НАТО в Брюсселе.

"На встрече министра и генсека НАТО обсуждался переговорный процесс, целью которого является прекращение войны между Украиной и Россией. Также стороны обсудили вопросы безопасности в Черном море", - сообщил собеседник.

Фидан и Рютте, помимо этого, остановились на вопросах "подготовки к саммиту НАТО в Анкаре в июле 2026 года и вклада турецкой оборонной промышленности в развитие стран - членов НАТО".