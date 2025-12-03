Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией в течение полугода

Турецкая сторона после завершения работы над мирным соглашением между Баку и Ереваном также может впоследствии назначить поста в армянской республике и восстановить дипломатические отношения

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как напоминает агентство, Турция закрыла границу в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте. Дипломатический прорыв в отношениях с Баку и открытие границы с Турцией даст весомое преимущество премьер-министру Армении Николу Пашиняну на выборах в июне, пишет Bloomberg. В случае его победы Баку и Ереван смогут завершить работу над мирным соглашением, после чего Турция могла бы назначить посла в Армению и восстановить дипломатические отношения, сообщили источники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.