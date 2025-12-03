Al Jazeera: Израиль обстрелял территории на юге Газы

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в "систематических нарушениях" соглашения о прекращении огня и умышленных нападениях на мирное население сектора

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла новые удары по территориям в южной части сектора Газа, несмотря на режим прекращения огня в палестинском анклаве. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, авиа- и артиллерийским обстрелам подверглись районы к востоку от города Хан-Юнис. Несколько атак с воздуха были зафиксированы в городе Рафах.

Комментируя происходящее, палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в "систематических нарушениях" соглашения о прекращении огня и умышленных нападениях на мирное население сектора. В заявлении, опубликованном в его телеграм-канале, движение обратилось к посредникам в переговорном процессе с призывом "принять серьезные меры" и "заставить [израильские] оккупационные силы соблюдать" достигнутые договоренности.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую "желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.