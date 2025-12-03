Rzeczpospolita: в Польшу осенью въехало рекордное количество молодых украинцев

С сентября по ноябрь в республику с Украины приехали более 120 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. За три осенних месяца 2025 года более 120 тыс. украинских мужчин в возрасте 18-22 лет въехали в Польшу. Об этом со ссылкой на данные польской пограничной охраны пишет газета Rzeczpospolita.

По ее данным, это рекордный показатель для трехмесячного периода за все время с февраля 2022 года. 59 тыс. приезжих из этого числа вернулись обратно на Украину, а 62 тыс. остались в Польше или уехали в другие государства Евросоюза.

Rzeczpospolita пишет, что официально устроились на работу в Польше 39% приехавших молодых украинцев - главным образом в строительной индустрии.

За первые шесть месяцев 2025 года украинские беженцы совершили в Польше около 5 400 различных правонарушений, связанных в основном с мошенничествами различного типа и с употреблением за рулем спиртных напитков, сообщает издание.

12 августа Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Постановление об этом было официально обнародовано 27 августа.

Массовый приезд украинских граждан этой возрастной категории зафиксирован также в Германии и в Швеции.