Экс-генпрокурор Молдавии: уровень русофобии в стране достиг небывалых масштабов

Александр Стояногло при этом отметил, что минимум треть населения республики ежедневно говорит по-русски

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Уровень русофобии и раскол в молдавском обществе достигли небывалых масштабов при действующем правительстве. Об этом заявил депутат парламента, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло в интервью TVC21.

"Такого уровня русофобии, которая существует сегодня в стране, у нас никогда не было. Хотя у нас в стране минимум треть населения ежедневно говорит по-русски и связывает с ним свою идентичность. 60% запросов в банкоматах - на русском. Это факт, который невозможно игнорировать", - сказал Стояногло.

"Общество вновь разделено по этническому признаку: гагаузы необъяснимо воспринимаются как "сепаратисты", другие национальности объявляются "нелояльными". Это тупик. От такой логики необходимо отказаться. Стране нужна идея, которая объединяет. Ею может стать европейская интеграция - в формате, где каждый имеет свое место, а национальные меньшинства получают реальные гарантии: право учиться на родном языке и право изучать русский. Это право нельзя отнимать", - отметил он.

Ранее посол РФ в Кишиневе Олег Озеров констатировал, что отношения между двумя странами за последние несколько лет упали на самый низкий уровень и фактически на грани заморозки. Это стало особенно очевидно после 2023 года, когда штат российского посольства был существенно сокращен, а шесть дипломатов - высланы. Практически во всех сферах сотрудничества - политической и социально-экономической - взаимодействие почти полностью заморожено по инициативе правительства Молдавии, уточнил российский дипломат.