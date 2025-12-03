CBS: администрация Трампа уволила с начала года почти 100 иммиграционных судей

По данным телеканала, в Нью-Йорке сразу восемь судей потеряли работу

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа с начала года уволила 98 иммиграционных судей, в том числе в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Национальной ассоциации иммиграционных судей.

Телеканал уточнил, что в крупнейшем мегаполисе страны Нью-Йорке были уволены сразу восемь судей, которые работали в офисе соответствующего управления Минюста США. Среди них и Амина Хан, курировавшая работу других иммиграционных судей.

Всего на данный момент в США, как уточняет CBS, осталось около 600 иммиграционных судей, которые рассматривают дела, связанные с иммиграционным законодательством США. В их компетенцию, в частности, входят вопросы депортации и предоставления убежища. В начале года в США таких судей было почти 700.

Ранее президент США заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.