Украинская сторона планирует провести встречу с представителями Трампа в США

Владимир Зеленский не уточнил ни сроков возможной встречи, ни уровень украинской делегации, которую Киев рассчитывает отправить в США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут работать над организацией в США встречи украинской стороны с представителями президента США Дональда Трампа.

"После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он не уточнил ни сроков возможной встречи, ни уровень украинской делегации, которую Киев рассчитывает отправить в США.

Зеленский добавил, что Умеров и Гнатов в Брюсселе будут консультироваться с советниками по нацбезопасности европейских лидеров.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американская делегация после встречи в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным отправится обратно в США, а не в Киев. Ключевой темой встречи Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, которая длилась около пяти часов, стало урегулирование на Украине.

Утром вашингтонский корреспондент Kyiv Post Алекс Рауфоглу написал в X, что Зеленский должен был встретиться в Брюсселе с Уиткоффом и Кушнером после их визита в Москву, но встреча была отменена. Позже источник в европейских авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет Уиткоффа не делал промежуточных посадок в Европе.