В Грузии назвали фейк Би-би-си про химоружие поводом для шантажа властей

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе также считает, что этот материал призван "искусственно разжечь уже потухший протестный дух"

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Материал Би-би-си о якобы использовании грузинской полицией химического оружия против участников протеста создан как повод для шантажа властей страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Очевидно, что сюжет Би-би-си является не просто ложью, а дешевой провокаций, спланированной по сценарию иностранных спецслужб, которая служит двум целям. Первое - повод недоброжелателям нашей страны искусственно разжечь уже потухший протестный дух, и второе - недоброжелатели нашей страны хотят создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти", - заявил на брифинге Кобахидзе.

Также, как отметил Кобахидзе, цитировать материал Би-би-си уже готовятся европейские политики, в том числе европарламентарии, на приближающемся Совете глав МИД ОБСЕ и очередной встрече Еврокомиссии. По его словам, эта кампания напоминает историю с якобы отравлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая активно освещалась в европейских СМИ. Сегодня, как подчеркнул Кобахидзе, все знают, что кампания с Саакашвили, как и сюжет Би-би-си, была основана на лжи.

Премьер также сообщил, что власти Грузии планируют обратиться в британскую комиссию по коммуникациям и, в случае необходимости, в международные суды.

Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе "камит", которое французские солдаты использовали против немцев. В 1930-х годах оно было выведено из обращения. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности. Спецслужба намерена расследовать, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета.