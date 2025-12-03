Азаров: нынешний процесс урегулирования кризиса на Украине абсолютно нормальный

Экс-премьер Украины напомнил, что после встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков обрисовал итоги, сказав, что, по крайней мере, удалось не удалиться от мирного урегулирования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нынешний процесс урегулирования абсолютно нормальный, поскольку украинский кризис - сложный вопрос. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Азаров напомнил, что после встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков обрисовал итоги, сказав, что, по крайней мере, удалось не удалиться от мирного урегулирования. "То есть, скажем, особого продвижения нет, но и не удалились", - сказал он, обратив внимание на наличие спорных вопросов, в том числе территориальный вопрос.

"Наверняка там еще целый ряд вопросов, которые, скажем, европейцы и киевский режим продвигали, которыми они торпедируют переговоры. Поэтому они (американцы - прим. ТАСС) вернулись в Вашингтон, будут докладывать Трампу и оценивать, что дальше делать. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно нормальный процесс урегулирования такого сложного вопроса, которым является вот этот украинский кризис", - отметил собеседник агентства.