Азаров назвал 30-50 км Донбасса вопросом обеспечения водой региона

Несмотря на то, что якобы договорились о конфиденциальности переговоров, американский госсекретарь раскрыл некоторые противоречия, подчеркнул экс-премьер Украины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. 30-50 км Донбасса, о которых сказал госсекретарь США Марко Рубио, - не просто территориальный вопрос, это вопрос обеспечения водой региона. На это указал в беседе с корреспондентом ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, посвященную украинскому урегулированию.

"Несмотря на то, что якобы договорились о конфиденциальности переговоров, американский госсекретарь Рубио раскрыл некоторые противоречия: "Они спорят из-за 30-50 километров территории, что составляет около 20% Донецкой области". Но для Рубио, может быть, это и не так важно, а для Донбасса в целом это чрезвычайно важный вопрос. Потому что это водоснабжение всего Донбасса. Те 30-50 километров, о которых Рубио говорит, - это вопрос отсутствия питьевой воды, геноцида, который киевский режим устроил для всего населения Донбасса", - сказал он.

"Раз в три дня подается вода на какое-то количество времени. Понимаете? Это вопрос важнейший. Это канал Северский Донец - Донбасс, который дает миллиард кубометров в год питьевой воды, обеспечивая водой Донбасс. Поэтому то, что для Рубио, может быть, кажется не таким важным, на самом деле важнейший вопрос", - подчеркнул Азаров.

Основная артерия, которая снабжает Донбасс водой - это канал Северский Донец - Донбасс. Он начинается в районе Славянска, который сейчас находится под контролем Киева. С февраля 2022 года подача воды по каналу перекрыта украинской стороной.

Рубио, комментируя переговоры в интервью телеканалу Fox News, сказал: "То, из-за чего они буквально сейчас спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее".