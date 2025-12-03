Азаров: процесс урегулирования конфликта на Украине сдвинулся с мертвой точки

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сложный процесс урегулирования украинского конфликта сдвинулся с мертвой точки. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя прошедшие накануне в Москве переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Отвечая на вопрос, сколько еще времени может занять урегулирование, он отметил, что процесс чрезвычайно сложный. "Очень много подводных камней, которые препятствуют урегулированию. Но процесс, на мой взгляд, сдвинут с мертвой точки", - указал Азаров.