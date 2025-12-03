ТАСС: Фидан на заседании ОБСЕ заявит о поддержке мирных усилий по Украине

также глава МИД Турции затронет тему "агрессии Израиля на Ближнем Востоке и геноцида в секторе Газа"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Вене и заявит о поддержке со стороны Анкары мирных усилий и дипломатических инициатив в рамках урегулирования на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в 32-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое будет организовано Финляндией в Вене 4-5 декабря 2025 года. Планируется выступление министра на первой сессии. В своей речи он отметит, что Турция будет приветствовать усилия по достижению справедливого и прочного мира между сторонами в контексте российско-украинского конфликта. Подчеркнет необходимость сохранения импульса, достигнутого в поисках дипломатического решения конфликта, и готовность Турции содействовать переговорам между сторонами", - сказал источник.

Также Фидан затронет тему "агрессии Израиля на Ближнем Востоке и геноцида в секторе Газа". Он подчеркнет, что "палестино-израильский вопрос может быть решен только путем создания двух государств".

Помимо этого, как ожидается, Фидан отметит "решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, что стало возможным благодаря совместным усилиям Азербайджана и Армении и является значительным достижением".

Также турецкий министр планирует провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами на полях заседания.