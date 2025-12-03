Politico: ЕК направила странам ЕС план изъятия всех €210 млрд активов России

Еврокомиссия намерена направить €165 млрд непосредственно на финансирование Украины

© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия направила странам ЕС юридические предложения по экспроприации всех €210 млрд блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ для финансирования Украины в 2026-2027 годах, Бельгия выступает "категорически против", сообщило европейское издание Politico, получившее текст предложений.

По данным Politico, ЕК намерена направить €165 млрд непосредственно на финансирование Украины, а €45 млрд - на выплату выделенных в 2024 году кредитов Украине от стран ЕС и Группы семи на сумму до €45 млрд с погашением за счет процентов от реинвестирования замороженных активов РФ на период до 2042 года (так называемая инициатива ERA). Из выделяемых Киеву денег Еврокомиссия намерена направить €115 млрд на военные нужды и €50 млрд на покрытие бюджетных расходов.

Эти предложения теперь будут обсуждаться на саммите ЕС 18-19 декабря.

Неясные источники

Издание уточняет, что Еврокомиссия намерена изъять все €185 млрд, блокированных на счетах депозитария Euroclear в Бельгии, из них на нужды Украины пойдут €140 млрд и €45 млрд - на компенсации по ERA. Остальные €25 млрд должны быть изъяты "в других странах Евросоюза". Газета не уточняет, в каких именно.

Распределением этих денег и организацией выплат Украине Еврокомиссия намерена заниматься единолично.

Позиция Бельгии

Опубликованные Politico данные не содержат никаких упоминаний о юридических гарантиях, которые требует Бельгия. Именно в ее юрисдикции ЕК предлагает изъять основные активы РФ.

Несмотря на то что решение продавливает Еврокомиссия, юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности суверенных активов именно бельгийское государство. Еврокомиссия не имеет международной субъектности для этого.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер ранее отметил, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй Мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.

Катастрофический ущерб

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево по прибытии на параллельно проходящую в Брюсселе встречу глав МИД НАТО, заявил, что Бельгия "испытывает разочарование, что ее не слышат, а ее озабоченности - минимизируются".

Прево подчеркнул, что последствия экспроприации активов "будут катастрофическими".

"Текст предложения Еврокомиссии не снимает опасения Бельгии о финансовых и юридических рисках, - заявил глава МИД. - Это неприемлемо - взять деньги и бросить Бельгию наедине с рисками, что приведет к катастрофическим последствиям для стран ЕС".

"Бельгия, без сомнения, полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины", - заявил он. По его словам, Бельгия считает "вариант "репарационного кредита" худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось". Взамен Бельгия предлагает использовать для финансирования Киева общеевропейский займ.

Неизбежный ответ

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов РФ, это станет воровством. Посол предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".