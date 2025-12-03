Бывший премьер Молдавии и экс-глава Нацбанка дадут показания по делу Плахотнюка

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы Демократической партии Молдавии Влада Плахотнюка заслушать в качестве свидетелей по делу о хищении $1 млрд из банков страны ряд бывших высокопоставленных чиновников, среди которых бывший премьер Молдавии Юрий Лянкэ и экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану.

Как объявил на заседании судья Сергей Стран, для дачи показаний помимо Лянкэ и Дрэгуцану будут приглашены бывший председатель парламента Андриан Канду, экс-председатель Счетной палаты Мариан Лупу, а также ряд бывших депутатов парламента. Всего в списке 27 высокопоставленных чиновников из 160, на которых настаивала защита.

В Молдавии выдали ордер на арест Плахотнюка по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

После проигрыша Демпартии на выборах в 2019 году Плахотнюк покинул страну и нашел убежище в США. Генпрокуратура Молдавии назвала его одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев. После прибытия в Молдавию 25 сентября Плахотнюк был арестован.