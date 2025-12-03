Радикалы в Газе передадут медикам тело еще одного израильского заложника

По их словам, останки обнаружили на севере анклава

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и его союзник, радикальная организация "Исламский джихад", передадут сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки еще одного израильского заложника в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовало в своем Telegram-канале военное крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] "Бригады Иззэддина аль-Кассама" и "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима, боевое крыло "Исламского джихада" - прим. ТАСС) отдадут тело заложника сегодня, в среду, в 17:00 по местному времени (18:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Радикалы утверждают, что останки были обнаружены на севере анклава.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных.

В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. По состоянию на 3 декабря в Газе остаются тела двух погибших заложников.