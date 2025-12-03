Премьер-министр Украины пришла на заседание Рады по утверждению бюджета

Вместе с Юлией Свириденко его также посетил министр финансов Сергей Марченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр финансов Сергей Марченко пришли на пленарное заседание Верховной рады, где депутаты обсуждают утверждение во втором чтении бюджета страны на 2026 год. Пленарное заседание парламента транслируют украинские телеканалы.

В последние годы члены украинского правительства неоднократно игнорировали вызовы в парламент для отчета. Однако в этот раз спор вокруг бюджета затронул даже фракцию правящей партии "Слуга народа". Как сообщали коллеги из других фракций, часть депутатов от правящей партии отказывалась голосовать за документ в нынешнем виде.

Многие депутаты отмечают, что проект бюджета, который вынесен на второе чтение, недоработан. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд) и у правительства нет ни малейших гарантий, что эти средства поступят от западных партнеров или за счет собственных ресурсов страны. По его словам, принятие документа в нынешнем виде приведет к "коллапсу экономики и коллапсу государства". Тем не менее утром профильный комитет рекомендовал Раде утвердить проект бюджета во втором чтении.

В первом чтении бюджет был принят 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря, однако в этот день депутаты не смогли прийти к соглашению. При этом местные СМИ и ряд депутатов отмечали, что неофициальной причиной переноса даты голосования стал громкий коррупционный скандал, в котором замешаны высшие должностные лица Украины и ближайшее окружение Владимира Зеленского.

Как отмечал депутат Ярослав Железняк, принятие бюджета является одним из требований Международного валютного фонда и Евросоюза для выделения Киеву дополнительной финансовой помощи. По его словам, голосование за бюджет станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, удержится ли у власти правительство.