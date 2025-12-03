ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в одном из округов из-за нарушений

Центризбирком республики зафиксировал жалобы на видеокамеры, которые отслеживали, кто за кого голосует

БИШКЕК, 3 декабря. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Киргизии признал недействительными результаты голосования в одном из избирательных округов во время состоявшихся 30 ноября досрочных парламентских выборов. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК республики.

"Результаты голосования в 13-м округе признаны недействительными", - заявила представитель ЦИК. По ее словам, такое решение члены Центризбиркома приняли после рассмотрения жалоб от кандидатов и избирателей. В частности, выяснилось, что на 35 участках округа были установлены видеокамеры, которые отслеживали - кто из граждан за кого голосует.

В итоге, в ЦИК было принято решение отменить результаты голосования в 13-м округе. В нем в ближайшее время будут назначены повторные выборы. В этом округе зарегистрировано 65 тыс. избирателей, из них проголосовали 30 тыс. (39,44%). Принимавшие участие в выборах от этого округа кандидаты теперь не имеют права выставить свои кандидатуры.

Досрочные парламентские выборы в Киргизии состоялись 30 ноября. Они проходили в этот раз по мажоритарной системе. В стране было образовано 30 избирательных округов, от каждого из которых выбирали по три депутата. Всего на 90 мест в парламенте претендовали 460 кандидатов. Явка составила чуть менее 37%. Порог явки на этих выборах не был предусмотрен.

Выборы проводились досрочно. По конституции они должны были пройти в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца - президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске, после чего была назначена дата новых выборов.