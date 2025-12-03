Саакашвили попросил МУС расследовать утверждения о применении в Грузии химоружия

Экс-президент Грузии утверждает, что химический агент применялся против грузин

Редакция сайта ТАСС

Михаил Саакашвили © Ираклий Геденидзе/ POOL/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать информацию о якобы имевшем место применении химоружия властями страны, которая содержалась в материале Би-би-си.

"Сегодня я обратился в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой начать расследование против де-факто правительства Грузии для изучения применения запрещенного химического агента в отношении граждан Грузии", - написал Саакашвили, отбывающий наказание по ряду уголовных статей, в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Речь идет о веществе "камит", которое французские солдаты использовали против немцев. В 1930-х годах оно было выведено из обращения. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал материал Би-би-си дешевой провокацией, созданной для шантажа властей. Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности. Спецслужба намерена расследовать, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета.