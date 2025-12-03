Вагенкнехт назвала отказ от газа из России путем к экономическому закату Европы

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" назвала безумием выделение миллиардов евро на американское оружие для коррумпированной Украины

Лидер партии "ССВ - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт назвала безумием решение ЕС об отказе от импорта природного газа из России и возможное выделение дополнительных средств на оружие для Украины.

"Полный бойкот выгодного по цене российского газа и новые миллиарды [евро] на американское оружие для коррумпированной Украины - это путь к экономическому закату Германии и Европы!" - написала она в X. "Это безумие необходимо остановить", - подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее по инициативе Еврокомиссии Совет ЕС принял решение запретить любые поставки российского газа с 2027 года.