Yle: Хельсинки получил ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

Речь идет о статьях 3 и 4 документа

Редакция сайта ТАСС

ГЭС Иматра © Chatham172/ Shutterstock/ FOTODOM

СТОКГОЛЬМ, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Финляндии получило ноту от российской стороны о прекращении действия двух положений энергетического соглашения между Москвой и Хельсинки. С таким утверждением выступила телерадиокомпания Yle.

По ее информации, речь идет о статьях 3 и 4 документа. Согласно этим положениям, Москва обязывалась проводить компенсационные поставки электроэнергии из-за потери энергии на ГЭС Иматра, располагающейся в нескольких километрах от границы с РФ. Такая договоренность была достигнута из-за последовательного расположения российской и финской гидроэлектростанций на реке Вуокса. Расстояние между ними составляет около 10 км.

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия статей 3 и 4 энергетического соглашения между Россией и Финляндией об использовании участка реки Вуокса, управляемого Светогорской гидроэлектростанцией и ГЭС Иматра. Оно было подписано 12 июля 1972 года в Хельсинки.