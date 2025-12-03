Словакия в декабре снова проголосует против запрета на импорт газа РФ в ЕС

Премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что такие идеологические решения очень вредят его стране

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Словакия в декабре вновь будет голосовать в Евросовете против запрета на импорт российского газа в Евросоюз. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Принимаются [на уровне ЕС] идеологические решения. Они нам (Словакии - прим. ТАСС) чрезмерно вредят. Все представители Словакии на всех заседаниях голосовали против всех мер и решений, касающихся REPowerEU (программа, направленная на прекращение зависимости ЕС от российского газа - прим. ТАСС). Говорю сейчас о газе. Окончательное голосование будет в декабре, где наш представитель получит четкую инструкцию опять голосовать против", - сказал Фицо.