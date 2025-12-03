Эстония выделит на "стену дронов" €460 млн в течение четырех лет

Власти надеются заключить договор в первые месяцы 2026 года, отметил представитель Департамента полиции и погранохраны балтийской республики Вейко Коммусаар

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Эстонии собираются выделить на проект "стена дронов" €460 млн в течение следующих четырех лет. Об этом заявил представитель Департамента полиции и погранохраны балтийской республики Вейко Коммусаар.

"Мы уже объявили тендер в сотрудничестве с министерством обороны, учитывая в первую очередь потребности военно-воздушных сил. Объем тендера на следующие четыре года составляет €460 млн. По итогам этого тендера мы хотим получить наилучшее технологическое решение и предложение, которое подойдет нынешним условиям и будет инновационным с учетом будущих изменений", - заявил он в интервью гостелерадио ERR.

Коммусаар добавил, что власти надеются заключить договор "в первые месяцы следующего года". Как отмечает ERR, выделенное финансирование пойдет в дополнение к уже существующей системе обнаружения беспилотников. По словам чиновника, власти республики планируют установить "больше таких позиций, которые бы позволили покрыть Эстонию целиком".

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.