Фон дер Ляйен: США поддержали "репарационный кредит" Украине

Еврокомиссия намерена изъять российские средства под видом "репарационного кредита" Киеву

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что США были проинформированы о планах предоставления "репарационного кредита" Киеву и этот вариант получил поддержку Вашингтона.

"Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <...> разработать систему "репарационного кредита". Это было воспринято положительно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.