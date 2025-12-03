Фон дер Ляйен: США поддержали "репарационный кредит" Украине
12:57
обновлено 13:09
БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что США были проинформированы о планах предоставления "репарационного кредита" Киеву и этот вариант получил поддержку Вашингтона.
"Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <...> разработать систему "репарационного кредита". Это было воспринято положительно", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.