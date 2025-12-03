В Газе при израильском обстреле погибли два палестинца

Израильские военные открыли огонь в районе Аз-Зейтун

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере двое палестинцев погибли в результате обстрела военнослужащими ВС Израиля города Газа в одноименном палестинском анклаве. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, израильские военные открыли огонь в районе Аз-Зейтун, несмотря на режим прекращения огня в секторе.

В свою очередь Министерство здравоохранения Газы в своем Telegram-канале информировало о том, что с момента вступления в силу в октябре 2025 года соглашения о прекращении огня в результате действий израильской армии в анклаве 360 палестинцев погибли, еще 922 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в анклаве вследствие боевых действий, превысило 70 тыс., почти 171 тыс. получили ранения.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую "желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории Газы.