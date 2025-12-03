ABC: Австралия выделит Украине $62,6 млн военной помощи

В частности Киеву поставят радары для средств противовоздушной обороны и боеприпасы на $28,3 млн

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Австралия намерена дополнительно выделить Украине военную помощь на сумму 95 млн австралийских долларов (около $62,5 млн), часть которых поступят в рамках американской программы по закупке вооружений PURL. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Отмечается, что 50 млн австралийских долларов (около $32,9 млн) поступят в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), по которой союзники по НАТО покупают вооружения для Киева из американских запасов. Ее запустили 14 июля президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Австралия впервые участвует в PURL.

Украине также поставят радары для средств противовоздушной обороны и боеприпасы на 43 млн австралийских долларов (около $28,3 млн) . Дополнительно власти выделят 2 млн австралийских долларов (около $1,3 млн) на беспилотники. Таким образом, общая сумма военной помощи Канберры Киеву достигнет 1,7 млрд австралийских долларов (около $1,1 млрд).

Ранее ABC сообщала, что правительство Австралии изучает возможность передачи Украине списываемых ударных военных вертолетов Tiger производства европейского концерна Airbus. Корпорация не уточнила, когда будет принято окончательное решение.

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружения и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники. Канберра также отправила как минимум 90 военных инструкторов, участвующих в подготовке ВСУ на территории Великобритании. С октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.