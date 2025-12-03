Jeune Afrique: свергнутый президент Гвинеи-Бисау направился в Марокко

На одном самолете вместе с ним улетели его приближенные

ТУНИС, 3 декабря. /ТАСС/. Отстраненный от власти военными и покинувший Гвинею-Бисау президент Умару Сисоку Эмбало улетел из Республики Конго в Марокко. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на источники.

По данным издания, Сисоку Эмбало утром 3 декабря специальным рейсом покинул столицу африканской страны Браззавиль и направился в столицу Марокко Рабат. На одном самолете вместе с ним улетели его приближенные. Как пишет журнал, в Рабате Сисоку Эмбало может получить длительное политическое убежище, поскольку ранее Гвинея-Бисау поддерживала хорошие отношения с Марокко, в частности, признавала права последней на Западную Сахару.

Сисоку Эмбало был задержан около полудня 26 ноября военными в своем кабинете во дворце главы государства и отстранен от власти группой офицеров, совершивших государственный переворот. Отстраненного президента доставили в здание Генерального штаба армии и содержали там в заключении до позднего вечера 27 ноября, когда под давлением лидеров государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) он был освобожден военными и получил разрешение покинуть страну. Правительство соседнего Сенегала направило в столицу Гвинеи-Бисау город Бисау самолет, который доставил Сисоку Эмбало в Дакар. 29 ноября он прибыл из Сенегала в Браззавиль.

23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись президентские и парламентские выборы. 26 ноября, еще до объявления их результатов, военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а власть перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.