NYT: США планируют операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте

В Миннеаполис направят около 100 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести масштабную операцию против сотен иммигрантов из Сомали в крупнейшем городе штата Миннесота - Миннеаполисе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее информации, в столичную агломерацию Миннеаполис - Сент-Пол отправят около 100 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и других представителей федеральной власти. Операция должна начаться на этой неделе. Сотрудники федеральных сил будут выявлять и задерживать сомалийцев, которые получили уведомления о депортации, но все равно проживают в городе. Кроме того, силовики смогут задерживать тех иммигрантов, которые пока не получили необходимые документы.

В Миннеаполисе проживает крупнейшая диаспора сомалийцев в мире. Жители этой африканской страны мигрировали в США особенно активно в 1990-е годы во время гражданской войны.

В министерстве внутренней безопасности заявили газете, что ведомство не обсуждает "будущие или возможные операции". "Причина, по которой на кого-то обращают внимание сотрудники службы, не раса человека или его этническая принадлежность, а тот факт, что он находится в стране нелегально", - отметила представитель ведомства Триша МакЛафлин.

В свою очередь губернатор штата Миннесота Тим Уолц раскритиковал планы федеральных властей. Он написал в X, что местные власти поддерживают идею провести расследование, но не считают реальным решением проблемы придуманный администрацией "PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов". Власти Миннеаполиса также выступили в защиту сомалийской общины. Мэр города Джейкоб Фрей подчеркнул, что "преследование сомалийцев означает нарушение надлежащей правовой процедуры" и задерживать будут людей "просто за то, что они выглядят как сомалийцы".

Как передает местный телеканал Fox 9 со ссылкой на адвоката, который работает с сомалийцами Миннеаполиса, операция силовиков началась еще на минувших выходных. Одного сомалийца, который пытался получить убежище в США, задержали 2 декабря, утверждает юрист.

Борьба Трампа

Американский президент Дональд Трамп 2 декабря заявил, что сомалийцы "не вносят никакого вклада" в США и поэтому, он "не хочет, чтобы они были в стране". Выступая с критикой в адрес представительницы Конгресса США, демократа и уроженки Сомали Ильхан Омар, Трамп назвал ее и, по всей видимости, других сомалийцев "отбросами". "Наша страна может пойти по одному или другому пути. Мы пойдем по неправильному пути, если продолжим принимать отбросы. Ильхан Омар - мусор. Она мусор. Ее друзья - отбросы", - сказал президент.

Ранее президент США заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.