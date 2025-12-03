В Израиль прибыл вице-премьер Украины

Это первый визит такого уровня с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме его принял глава израильского МИД Гидеон Саар, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В ее заявлении по итогам встречи подчеркивается, что "это первый визит высокопоставленного украинского представителя в Израиль" с начала боевых действий на Украине в 2022 году. Качка прибыл в Израиль как сопредседатель Совместной украинско-израильской экономической комиссии, которую с израильской стороны возглавляет министр Зеэв Элькин. Визит последовал за июльской поездкой министра иностранных дел Саара в Киев, отметили в МИД.

Саар и Качка провели двустороннюю встречу, после которой состоялась беседа в расширенном формате с участием делегаций. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также "дипломатические контакты вокруг нее". Кроме того, обсуждались вопросы двусторонних отношений между Израилем и Украиной, в частности создание совместной площадки для диалога "по вопросу иранской угрозы". Саар подчеркнул "важность и необходимость признания Украиной ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана террористическими организациями", говорится в заявлении.

"Министр Саар приветствовал визит и отметил, что Израиль осознает тяжелые времена, которые переживает Украина, и страдания украинского народа", - отметили в израильском МИД.