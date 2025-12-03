Глава МИД Италии надеется, что Киеву не понадобится больше оружие

Антонио Таяни пояснил, что в нынешних условиях "преждевременно" говорить о закупках оружия для Украины

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду, что скоро Киеву больше не понадобится оружие, поскольку будет достигнуто соглашение об урегулировании конфликта.

Он пояснил, что в этих условиях "преждевременно" говорить о закупках Римом оружия для Украины по программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО приобретают вооружение для ВСУ из американских запасов. Италия присоединилась к таким намерениям только на словах, но пока, в отличие от некоторых других стран, не взяла на себя никаких обязательств.

"Будем надеяться, что в ближайшие месяцы оружие больше не понадобится, потому что, если будет достигнуто соглашение и установлен режим прекращения огня, оружие будет не нужно, но нужно будет многое другое", - приводит его слова агентство ANSA. Таяни участвует в Брюсселе во встрече глав МИД стран НАТО, на которой обсуждается вопрос вооружения Украины.

Ранее итальянские СМИ обратили внимание, что из повестки дня ближайшего Совмина вынесен вопрос о продлении оказания военной помощи Украине. Источники в правительстве пояснили, что это продиктовано перенасыщенностью программы работы кабмина. Голосование в парламенте, который формально должен подтвердить продление помощи до конца 2026 года, ожидается в начале следующего года. Известно, что одна из правящих партий - "Лига" - выступает против дальнейшего снабжения Киева оружием. При этом ранее сообщалось, что Италия готовит очередной 12-й по счету пакет военной помощи, в который, предположительно, войдут комплектующие для системы ПВО Samp-T.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.