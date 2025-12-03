Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в сферах энергетики и обороны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кадровая перезагрузка в энергетической и оборонной сферах, в том числе смена состава наблюдательных советов предприятий, произойдет на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский на фоне продолжающегося в стране скандала из-за коррупции в области энергетики.

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере. <...> Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что полномочия значительной части наблюдательных советов главных государственных энергетических компаний - "Центрэнерго", "Оператор ГТС Украины", "Оператор рынка", "Украинские распределительные сети", "Энергетическая компания Украины" - будут прекращены сегодня, а новые члены советов будут назначены в декабре.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.