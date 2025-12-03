Глава МИД Италии признал, что позиция ЕЦБ по активам РФ представляет проблему

Антонио Таяни заявил о необходимости провести углубленное юридическое исследование

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни © Sean Gallup/ Getty Images

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни признал, что возможный отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) предоставить финансовые гарантии в случае экспроприации активов России представляет проблему для предполагаемого выделения "репарационного кредита" Украине.

Читайте также

Бельгия против, Россия обещает ответ. Как ЕК поддержала идею "репарационного кредита"

"Позиция ЕЦБ представляет одну из проблем, требующих решения, и если ЕЦБ выступит против, это, безусловно, осложнит работу с замороженными активами, затруднит их использование, если их можно использовать", - сказал министр. Его слова приводит агентство ANSA.

"Этот вопрос всегда был связан с гарантиями, поэтому надо смотреть. Нам необходимо провести углубленное юридическое исследование, чтобы определить, возможно ли это вообще осуществить, не забывая о стабильности еврозоны. С политической точки зрения мы поддерживаем это, вопрос - исключительно юридического характера", - добавил он.

Как ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя, Еврокомиссия (ЕК), несмотря на сопротивление Бельгии и ЕЦБ, представит 3 декабря юридические предложения по экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита. Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах.

Британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники сообщила, что ЕЦБ отказался предоставить финансовые гарантии бельгийскому депозитарию Euroclear, где заблокирована большая часть суверенных активов РФ, и его дочерним структурам, чтобы снизить их риски в случае экспроприации активов России. По данным FT, ЕЦБ проинформировал Еврокомиссию, что такие гарантии выходят за рамки его мандата и нарушают базовые соглашения Евросоюза.