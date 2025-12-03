Румыния подорвала угрожавший судоходству в Черном море БПЛА

Принадлежность беспилотника не уточнили

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 3 декабря. /ТАСС/. Водолазы Военно-морских сил (ВМС) Румынии обезвредили по вызову береговой охраны объект, угрожавший судоходству в Черном море. Об этом сообщило Минобороны страны.

Военные водолазы прибыли на корабле береговой охраны в район примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы. Изучив дрейфующий объект, они констатировали, что он является морским беспилотником типа Sea Baby. Около 11:00 (12:00 мск) беспилотник, принадлежность которого не уточняется, был уничтожен путем контролируемого подрыва.

Другой угрозой для безопасности в Черном море являются дрейфующие морские мины, отмечает румынское военное ведомство. За последние почти четыре года в Черном море были обезврежены всего около 150 морских мин, семь из которых были уничтожены ВМС Румынии. Румыния входит в оперативную группу по борьбе с минами в Черном море (MCM BS TG), наряду с ВМС Болгарии и Турции.