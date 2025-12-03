Молдавия окончательно одобрила решение закрыть Русский дом в Кишиневе

Молдавскому МИД поручено проинформировать Россию об одностороннем выходе республики из договора о функционировании Русского дома

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом страны Майей Санду и обнародовано в "Официальном вестнике".

Министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать Россию об одностороннем выходе республики из этого договора, говорится в обнародованном постановлении парламента.

Как сообщили ранее в правительстве Молдавии, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.