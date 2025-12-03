Верховная рада исключила русский из списка подлежащих защите языков

Из перечня также исключается молдавский язык, но остается румынский

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон, которым предлагается исключить русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Трансляция заседания парламента велась в эфире украинского телемарафона.

Как поясняла ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, документ приводит положения законов о ратификации этой хартии, о нацменьшинствах и о медиа в соответствие с "обновленным официальным переводом" Европейской хартии. В результате обновляется список языков, к которым применяется предусмотренный ею режим поддержки и особой защиты. Из него изымается русский язык, "еврейский язык" заменяется на "иврит", а также добавляется "чешский". Кроме того, из перечня исключается молдавский язык, но остается румынский.

Кабмин несколько раз пытался продавить принятие этого закона, однако дважды Рада была вынуждена снимать его с рассмотрения.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену ряда языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.