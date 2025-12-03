Венгрия требует от Украины прекратить удары по энергообъектам России
БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Венгрия требует от Украины немедленно прекратить удары по гражданским объектам энергетической инфраструктуры России, а также морским танкерам. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"В последние дни украинцы неоднократно совершали нападения на маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии.
В ходе краткой пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1, он также отметил, что ВСУ наносили удары по танкерам в Черном море.
"Все это означает, что они атакуют гражданские объекты", - подчеркнул министр.
"Это возмутительно. Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить угрожать энергетической безопасности Венгрии", - заявил Сийярто.