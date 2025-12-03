Сийярто: удары ВСУ нанесли нефтепроводу "Дружба" незначительный ущерб

Поставки нефти из России в Венгрию продолжаются, заявил глава МИД республики

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Очередные удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" нанесли ему лишь незначительный ущерб, поставки нефти из России в Венгрию продолжаются. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Как сообщил глава МИД, Сорокин подробно проинформировал его "о нападениях на трубопровод "Дружба". "Атаки нанесли нефтепроводу лишь незначительный ущерб благодаря действиям российской обороны. Таким образом, поставкам нефти в Венгрию ничто не угрожает, но я еще раз настоятельно призываю украинцев прекратить эти нападения", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами после совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Его краткая пресс-конференция транслировалась оттуда телеканалом М1.