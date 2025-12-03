Сийярто обвинил европейские страны НАТО в желании войны с Россией

Поэтому они стремятся подорвать мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине, уверен министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 3 декабря. /ТАСС/. Ведущие европейские страны НАТО не хотят мира на Украине, они хотят войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Могу сказать вам, что страны - члены НАТО, принадлежащие к европейскому мейнстриму, не хотят мира. Мейнстрим не хочет мира, он хочет войны против России, и поэтому они стремятся подорвать мирные усилия [по урегулированию конфликта на Украине]", - отметил Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Его краткую пресс-конференцию транслировал оттуда телеканал М1.