Al-Ikhbariya: израильский беспилотник ударил по провинции Дамаск

Под обстрел попал район близ населенного пункта Бейт-Джан

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 3 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Израиля нанес удар по территории сирийской провинции Дамаск. Об этом передает телеканал Al-Ikhbariya.

По его информации, под обстрел попал район близ населенного пункта Бейт-Джан. О жертвах или пострадавших данных не приводится.

28 ноября израильская армия нанесла удары с воздуха и открыла артиллерийский огонь по сирийскому поселку Бейт-Джан, в результате чего погибли 20 человек. Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким осуждением ударов Израиля, назвав их военным преступлением.