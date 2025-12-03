Премьер Саксонии назвал ошибочным решение ЕС полностью отказаться от газа РФ

Михаэль Кречмер отметил, что считает подобный шаг Евросоюза непонятным

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз, ХДС) назвал ошибочным решение Европейского союза (ЕС) полностью отказаться от российского природного газа.

Кречмер отметил, что считает подобный шаг Евросоюза непонятным и охарактеризовал его как "ошибочное решение". В настоящее время, по его мнению, видно, что развитие событий движется к прекращению огня на Украине. "Я не понимаю, почему такое решение должно быть принято именно сейчас", - сказал премьер Саксонии агентству DPA.

"Я этого не понимаю", - продолжил политик, также подчеркнув, что СПГ, который заменяет часть прежнего российского импорта, имеет очень высокий углеродный след. По этой причине премьер-министр Саксонии рассматривает данное решение ЕС прежде всего как результат символической политики. "Я не думаю, что это движение в правильном направлении", - констатировал он.

В настоящее время в ФРГ все чаще звучат призывы к возобновлению поставок энергоносителей из России. Ранее Кречмер уже заявлял, что Россия вновь должна стать торговым партнером Германии в долгосрочной перспективе, и выступал за возобновление импорта энергоносителей из РФ после прекращения огня на Украине. 26 ноября сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, выступая в Бундестаге, представила план из 12 пунктов по выводу страны из кризиса. В нем она также выступила за возобновление закупок российских природного газа и нефти. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил ТАСС, что отказ от российских энергоресурсов похож на "выстрел в собственное колено", поскольку прекращение поставок оказало сильное влияние на благосостояние жителей и экономику ФРГ.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года. Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года.

ЕС также включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.